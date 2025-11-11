Пакистанските талибани поеха отговорност за самоубийствения атентат в Исламабад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакистанските талибани поеха отговорност за днешния самоубийствен атентат в Исламабад, при който бяха убити най-малко 12 души и 27 бяха ранени, предаде Франс прес.

"Днес един от нашите членове атакува съд в Исламабад", заяви ислямистката организация.

"Ще бъдат извършвани атаки срещу тези, които постановяват решения, които се основават на неислямски закони, срещу тези, които изпълняват решенията, и срещу тези, които ги защитават, докато шериатът не вземе връх в цялата страна", се казва в изявление на пакистанските талибани.

Според очевидци атентаторът самоубиец е чакал пред сградата на съда, преди да задейства взривното си устройство, близо до полицейска кола.

Пакистан, който е принуден да се справя с нови атаки срещу силите си за сигурност, иска от Афганистан, който е под властта на афганистанските талибани, да гарантира, че ще престане да подкрепя пакистанските талибани. Кабул отрича да им предоставя убежище на своя територия.

Двете страни се споразумяха за примирие помежду си, въпреки че не успяха да се договорят за конкретни детайли на няколко кръга преговори.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф окачестви днешния самоубийствен атентат като тревожен сигнал, пише БТА.