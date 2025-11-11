САЩ строят голяма военна база до Газа

САЩ проучват планове за изграждане на голяма военна база по границата на Израел с Газа. Това показва разследващ доклад на Shomrim от вторник, съобщава The Jerusalem Post.

Според Shomrim, бъдещата база ще може да приюти хиляди американски войници и да служи за бъдещи международни усилия за стабилизиране.

Източници от Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха, че не са запознати или имат малко подробности за новата концепция за мащабна американска база на границата на Израел с Газа, която може да приюти хиляди американски войници.

Според докладите, част от целта на базата ще бъде да се подобри способността на САЩ да контролира пряко събитията на място и да бъде по-малко зависима от сътрудничеството с Израел при работата с различни страни, било то Хамас, Египет, Палестинската автономия или други трети страни, които помагат в управлението на Газа.

Въпреки това, непознаването на идеята от страна на израелските сили означава, че тя все още може да не се реализира, или може да е по-далечна идея, която ще отнеме време за договаряне и реализиране.

Алтернативно, Нетаняху може вече да е дал съгласие за такава промяна, без да информира IDF, нещо, което той е правил от време на време по въпроси с чувствителни политически последствия за него.

В края на октомври в Кирят Гат започна да функционира новият Център за гражданско-военно сътрудничество (CMCC) на САЩ.

Очаква се обаче, че в този офис ще работят не повече от няколкостотин американски войници и съюзнически служители, което му придава по-скоро координираща функция, отколкото способност да действа независимо и конкретно на място.

Служители на CENTCOM описаха CMCC близо до Кирят Гат като център за координация на международните, хуманитарните и военните канали, свързани с Газа, като заявиха, че той е започнал да функционира в края на октомври и има за цел да оптимизира процеса на вземане на решения между партньорите.

По време на посещение на обекта премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че разоръжаването на Хамас и демилитаризацията на Газа „ще бъдат постигнати", докато висши офицери от IDF се присъединиха към него за обиколка на съоръжението.

CMCC беше включен и в последните консултации между САЩ и Израел в Тел Авив между началника на генералния щаб на IDF и председателя на Обединените щабове на САЩ, фокусирани върху следващите стъпки за стабилизиране на Газа.