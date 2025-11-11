ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21693729 www.24chasa.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц стана на 70 години

1616
Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Германският канцлер Фридрих Мерц ще отпразнува 70-ия си рожден ден днес с вечерно тържество в парламента в Берлин, предаде ДПА.

Парламентарната група на неговия консервативен блок планира да му подари германско знаме, което преди това се е веело на една от четирите кули на сградата на Райхстага.

На приема са поканени членове на партията на Мерц - Християндемократическия съюз (ХДС) - и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), както и парламентарните лидери на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - по-малкия коалиционен партньор на ХДС/ХСС - както и на "Зелените".

Сред 300-те гости ще бъдат и премиерите на федералните провинции на Германия и семейството на канцлера. След това Мерц планира да продължи празненството вечерта със съпругата, децата и внуците си.

Самият Мерц каза, че неговият юбилей просто е един "нормален работен ден". "Голямото предимство на възрастта е, че ставаш по-спокоен и се научаваш да разграничаваш същественото от несъщественото", добави той.

Мерц е първият германски канцлер на възраст над 70 години след управлявалия дълго канцлер Конрад Аденауер, който поема поста на 73 години и остава на него до 87-годишна възраст, отбелязва ДПА, цитирана от БТА. 

Фридрих Мерц СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)