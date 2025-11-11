Германският канцлер Фридрих Мерц стана на 70 години

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският канцлер Фридрих Мерц ще отпразнува 70-ия си рожден ден днес с вечерно тържество в парламента в Берлин, предаде ДПА.

Парламентарната група на неговия консервативен блок планира да му подари германско знаме, което преди това се е веело на една от четирите кули на сградата на Райхстага.

На приема са поканени членове на партията на Мерц - Християндемократическия съюз (ХДС) - и нейната баварска сестринска партия Християнсоциалния съюз (ХСС), както и парламентарните лидери на Германската социалдемократическа партия (ГСДП) - по-малкия коалиционен партньор на ХДС/ХСС - както и на "Зелените".

Сред 300-те гости ще бъдат и премиерите на федералните провинции на Германия и семейството на канцлера. След това Мерц планира да продължи празненството вечерта със съпругата, децата и внуците си.

Самият Мерц каза, че неговият юбилей просто е един "нормален работен ден". "Голямото предимство на възрастта е, че ставаш по-спокоен и се научаваш да разграничаваш същественото от несъщественото", добави той.

Мерц е първият германски канцлер на възраст над 70 години след управлявалия дълго канцлер Конрад Аденауер, който поема поста на 73 години и остава на него до 87-годишна възраст, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.