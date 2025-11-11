ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Украинските сили: Изтеглихме се от позиции край пет селища в Запорожка област

СНИМКА: Ройтерс

Руските сили повишиха интензитета на атаките си в Запорожка област, особено в районите на Олександроград и Гуляйполе, и украинските сили за отбрана бяха принудени да се изтеглят от позиции край пет селища в областта, предаде украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА. 

Украинските сили заявиха, че изтеглянето има за цел съхраняването на живота на военнослужещите.

"Врагът използва всички възможни видове оръжия, за да изтласка Въоръжените сили на Украйна от позициите им. През последните няколко дни имаше до сто сражения тук. Заради интензивни нападателни действия, заради множество опити за проникване, заради масиран и продължителен огън по нашите позиции (повече от 400 артилерийски атаки на ден с около 2000 боеприпаса), и заради буквалното разрушение на всички заслони и укрепления, силите за отбрана бяха принудени да се изтеглят от позиции край селищата Новоуспенивске, Нове, Охотниче, Успенивка и Новомиколаивка", поясниха украинските сили.

Съобщава се още, че продължават ожесточени боеве за Яблукове, Ривнопиля и Солодке.

СНИМКА: Ройтерс

