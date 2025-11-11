ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Русия ще извърши ядрени тестове, ако и другите ядрени сили го направят

Лавров: Русия ще извърши ядрени тестове, ако и другите ядрени сили го направят

Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви в интервю за руски медии, че Москва ще проведе тестове на ядрено оръжие, ако и другите ядрени сили направят това, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Москва е готова да обсъди американските опасения във връзка с определяните от Вашингтон като „подозрителни подземни дейности“, каза Лавров.

Той добави, че Русия е обезпокоена от американските изявления, които предполагат, че ядрените тестове може да бъдат използвани за геополитически цели.

Според Лавров САЩ могат значително да се отдалечат от концепцията за недопустимост на ядрена война.

Русия, припомняйки отговорността на великите сили да не допуснат ядрена война, предложи и едногодишно продължаване на ограниченията по Договора за стратегическите настъпателни оръжия, за да има време да се направи анализ и да се прекрати „меренето на всичко с украински аршин“.

Според Москва решението за продължаване на ограниченията може да бъде взето по всяко време до 5 февруари 2026 г., когато изтича самият договор. За продължаването му не са необходими още консултации със САЩ, а само съгласието на Вашингтон, отбеляза руският външен министър.

Относно контактите между Москва и Вашингтон, руският външен министър заяви, че Кремъл остава ангажиран с договореностите между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп и е очаквал инициатива от Белия дом за избор на време и място на предварителна среща, която да предшества срещата на върха в Будапеща, която не се състоя.

Руската страна е готова да обсъди със САЩ възобновяването на подготовката за среща между Путин и Тръмп „ако и когато американските ни колеги възобновят предложението си“, каза Лавров.

Будапеща, както и досега, остава предпочитано място за среща от Русия, „още повече, че Доналд Тръмп на срещата си с (унгарския премиер) Виктор Орбан потвърди, че Будапеща е предпочитана и от Вашингтон“, добави той.

