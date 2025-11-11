ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджи...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21693884 www.24chasa.bg

25 станаха жертвите на тайфуна Фунуон във Филипините

1200
СНИМКА: Ройтерс

Броят на жертвите на тайфуна Фунуон във Филипините достигна 25, съобщи днес националната служба за гражданска защита, цитирана от Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Заместник-администраторът на службата Бернардо Алехандро уточни, че 19 от загиналите са от административния регион Кордилера. Освен това трима от загиналите са в Кагаян, както и по един регистриран в Бикол, Западен Висайас и Източен Висайас.

Според Алехандро 29 души са ранени, а двама са в неизвестност. Супертайфунът е засегнал над 2,4 милиона души.

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши е разпоредил непрекъснати спасителни операции, като е инструктирал всички държавни агенции да останат в пълна готовност за действия след бурята и да продължават да следят ситуацията.

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)