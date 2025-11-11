АФП: Ботокс и изкуствени мигли – какво представляват жените от движението MAGA

Дълги къдрави руси коси, силен грим, черти, моделирани с помощта на различни инжекции – подобно на много жени, гравитиращи в орбитата на движението MAGA, консултантката Мелиса Рейн Лайвли носи буквално на лицето си присъединяването към идеите на Доналд Тръмп.

"Просто открих моето племе с появата на движението „Да направим Америка отново велика“ (MAGA) на американския президент, разказва Лайвли, която е основателка на агенцията за връзки с обществеността „Америка на първо място“, която обещава предоставянето на услуги срещу идеологията на уокистите.

„Нещата прехвърлят политиката. Те засягат и приятелството, сантименталните отношения, бизнес връзките. Видът MAGA дава наистина индикация на другите, че вие сте от един и същи отбор“, допълва тя пред Франс прес.

От връщането на власт на президента Доналд Тръмп това „племе“ на добре изглеждащи жени, радващи се и на определена финансова състоятелност, е толкова видимо разпознаваемо, че американската преса дори започна да говори за „лицето MAGA“ или за „лицето Мар а Лаго“. Второто идва от името на резиденцията на държавния глава Доналд Тръмп във Флорида.

Тези консерваторки от нов тип, които почти всички са и религиозни, се женят за традиционалисти и имат лични амбиции.

Така например Ерика Кърк, вдовица на убития инфлуенсър Чарли Кърк, пое юздите на организацията за младежка мобилизация, създадена от съпруга й. Almost half of Americans don’t like Erica Kirk, if you like her leave a red heart ❤️ or give her thumbs up 👍 pic.twitter.com/RPAKiWvsFb — ᴺᵉʷˢ Ivanka Trump 🇺🇸🦅 (@IvankaNews_) November 6, 2025

По време на траурната церемония в памет на този пламенен поддръжник на Доналд Тръмп, Ерика Кърк, която е бивша „Мис Аризона“, попивайки с кърпичка сълзите, бликащи от силно гримираните й очи, възхвали „красотата“ на техния брак, основаващ се на библейския модел, проповядващ подчинението на съпругата на своя мъж защитник.

С пола или по-често с рокля, с почти винаги дълги коси, тези жени от движението MAGA се появяват старателно гримирани и с оформени вежди. Тяхната предпочитана техника за гримиране е тази, в която те се заиграват с тъмни и ясни тонове, за да оформят чертите на лицето си.

Те прибягват, без да се колебаят до спринцовката и до скалпела, за да се сдобият с изпъкнали скули, плътни устни и елегантно тънък нос.

Мелиса Рейн Лайвли, която е на 40 години, казва, че нейни източници на вдъхновение са Иванка Тръмп, дъщерята на президента Тръмп, и Лара Тръмп, неговата снаха, пише БТА. One year ago today, election night 2024 🇺🇸

- Ivanka Trump's velvet suit by Reiss ❤️ pic.twitter.com/k90DDe6GlT — Keeping Up With The Trumps (@KUWTTRUMPS) November 5, 2025

"Би било грешка да се пренебрегва този феномен, като се твърди, че става дума само за мода или за грим“, обяснява пред Франс прес Джулиет Уилямс, преподавателка по изследвания на пола в Калифорнийския университет в Лос Анджелис. "Ако движението MAGA на Тръмп успя да се върне в Белия дом, то това беше чрез разпалване наново на войната между половете“, допълва тя.

79-годишният републиканец в действителност мобилизира много млади избиратели с риториката си, която едновременно беше националистка, ултралиберална и мачистка.

„Лицето на MAGA е политическо, защото то отправя посланието, че „значението на жените зависи от това те да са привлекателни за мъжете“, казва университетската преподавателка, която припомня, че Тръмп е организирал в миналото и конкурси за красота.

Мелиса Рейн Лайвли отхвърля всякаква идея за подчинение или за принуда.

"Абсолютно никой не ме принуждава да спортувам по два часа на ден, да ходя на фризьор на всеки три седмици и половина, да си правя маникюр, да си оформям веждите или да си поставям ботокс“, казва консултантката, която се интересуваше от поста на говорителка на Белия дом през втория мандат на Тръмп. Но вместо нея Тръмп избра дългогодишна вярна сътрудничка – Карълайн Левит. Тя е на 28 години и се е обградила с млади асистентки по нейно подобие, винаги спретнати, гримирани, много често с високи токчета, дори и по време на официални командировки, в които има тичане във всички посоки заедно с журналистите.

"Не гледам на тези жени като на жертви на модата или като на робини на козметичната марка „Сефора“. Виждам изрисувани по тях краските на войната в служба на антифеминистка идеология“, казва Джулиет Уилямс.

Една от жените, която често пъти се споменава като илюстрация на движението MAGA е Кристи Ноум, министърка на вътрешната сигурност, натоварена със задачата да направлява бруталната антиимиграционна политика на Тръмп. 🇺🇸✈️🚨 Scandal in the skies: Reports say DHS Secretary Kristi Noem approved a $250M deal to purchase 10 Boeing 737 aircraft from Spirit Airlines only to find out the airline didn’t own them and the planes were engineless.



The deal, meant to boost deportation and border… pic.twitter.com/PI0l484Alz — Sun 🌞 (@PaxStrategia) November 8, 2025

"Екстеншъните, големите джуки, изпъкналите скули, гримът, изкуствените мигли – човек ще каже, че е драг кралица“, казва Даниел Белкин, дерматолог от Ню Йорк.

Тръмпистите са много враждебни към драг кралиците и осъждат онзи тип хирургия, за която се казва, че е за утвърждаване на пола, като например за поставяне на гръдни импланти на транссексуалните хора.

"Иронията е в това, че жените и в по-малка степен мъжете от MAGA прибягват до хирургически интервенции, за да утвърдят пола си, по-специално да подчертаят женствеността или мъжествеността си“, казва Белкин.

Анимационният сериал „Саут Парк“ обрисува Кристи Ноум като скандалджийка с лице, съсипано от естетичните интервенции, което нейните асистенти трябва да гримират старателно всеки ден, за да го направят приемливо за камерите.

"Толкова е лесно да се подиграваме на жените заради техния вид“, протестира самата Ноум.