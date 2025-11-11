Диабет и затлъстяване стават причина за отказ на виза за САЩ

Хората, кандидатстващи за визи с цел да се установят в Съединените щати, могат да бъдат отхвърлени, ако страдат от заболявания като диабет или затлъстяване. Това предвижда директива, издадена от администрацията на Доналд Тръмп.

Според указанията на Държавния департамент на САЩ, служителите, разглеждащи визовите молби, трябва да обявяват кандидатите за неподходящи по редица нови причини – сред които възраст, здравословно състояние и вероятност да разчитат на социални помощи. В документа се отбелязва, че такива лица могат да представляват „обществено бреме".

От началото на втория си мандат Тръмп води активна политика за депортиране на нелегални мигранти.

Новата директива е част от по-широката и оспорвана стратегия на администрацията му, насочена към ограничаване на имиграцията и възпиране на хората, които обмислят да се преместят в САЩ. Тази политика включва масови арести, ограничения за бежанци от определени държави и планове за значително намаляване на броя на разрешените влизания в страната.

Според новите насоки здравословното състояние на кандидатите ще има решаващо значение при разглеждането на молбите им. По думите на Чарлз Уилър, старши юрист в организацията Catholic Legal Immigration Network, тези изисквания засягат почти всички кандидати за визи, но най-стриктно ще се прилагат към лицата, които искат да се установят постоянно в САЩ.

В документа се насърчава служителите да вземат предвид здравето на кандидата. „Определени медицински състояния - включително, но не само, сърдечно-съдови заболявания, респираторни заболявания, ракови заболявания, диабет, метаболитни и неврологични заболявания и психични разстройства могат да изискват грижи на стойност стотици хиляди долари", пише в него.

Около 10% от световното население страда от диабет. Сърдечно-съдовите заболявания също са широко разпространени - те са водещата причина за смърт в света.

Документът насърчава при оценката си служителите да вземат предвид и други състояния като затлъстяване, което може да причини астма, сънна апнея и високо кръвно налягане, пише Нова.

Служителите също са инструктирани да определят дали кандидатите имат средства да плащат за медицинско лечение без помощ от правителството на САЩ.

Институциите, които решават за визите, трябва да правят свои прогнози за бъдещето на кандидатите.

„Директивата изглежда противоречи на Наръчника по външните работи - ръководството на самия Държавен департамент, което постановява, че служители не могат да отхвърлят заявление въз основа на хипотетични ситуации", казва Уилър.

„Насоките ги карат да развиват свои собствени предположения за това какво би могло да доведе до инциденти или бъдещи медицински разходи", обяснява той. „Това е тревожно, защото те нямат опит в тази област и не би трябвало да правят прогнози въз основа на лични знания или предразсъдъци".

Директивата също така инструктира служителите да вземат предвид здравето на членовете на семейството, включително деца и възрастни родители.

Имигрантите от години се проверяват за ваксини и опасни болести.

Имигрантите от години преминават медицински преглед при лекар, одобрен от американско посолство. Те се проверяват за заразни заболявания и попълват формуляр, в който посочват дали имат история на употреба на наркотици или алкохол, психични разстройства или прояви на насилие. Изисква се също доказателство за редица ваксинации срещу инфекциозни болести като морбили, полиомиелит и хепатит B.

„Според новите насоки обаче и хроничните заболявания трябва да бъдат взети под внимание", казва София Дженовезе, адвокат по имиграционно право в Джорджтаунския университет. Тя отбелязва, че формулировката на директивата насърчава служителите и лекарите, които извършват прегледите, да правят предположения за бъдещите разходи за лечение и за способността на кандидатите да си намерят работа в САЩ с оглед на тяхната медицинска история.