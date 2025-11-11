ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скорост, страст и шампионски дух: Любомир Семерджи...

Мост, построен преди няколко месеца, се срути в Китай (Видео)

1188
КАДЪР: Екс/@yangyubin1998

Част от наскоро открит мост се срути днес в югозападната китайска провинция Съчуан. Съоръжението е част от магистрала, свързваща централните райони на Китай с Тибет, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Няма данни за жертви. 

Снощи полицията спря движението по 758-метровия мост "Хунчи", след като по околния планински масив бе регистрирано свличане на земни маси, съобщиха местните власти.

Днес свлачищните процеси са се ускорили, в резултат на което се стигна до срутване на пътното платно и на подхода към моста, добавиха властите, цитирани от БТА. 

Строителството на съоръжението е завършено по-рано тази година, става ясно от видео, публикувано в социалните мрежи от изпълнителя "Съчуан роуд енд бридж груп" (Sichuan Road & Bridge Group).

КАДЪР: Екс/@yangyubin1998

