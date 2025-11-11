Бивш финландски президент: Европейците трябва да говорят с Путин

Предишният президент на Финландия Саули Нинистьо, по време на чийто мандат страната се присъедини към НАТО, заяви днес, че европейците трябва да последват примера на американския президент Доналд Тръмп и да разговарят директно с руския президент Владимир Путин, предаде ДПА.

"Някак си е абсурдно европейците да казват, че няма да разговарят с Путин, който е военнопрестъпник“, заяви Нинистьо пред финландската обществена телевизия "Юле" на събитие в Хелзинки вчера вечерта.

Вместо това Тръмп разговаря с Путин, а европейците трябва да слушат какво е било обсъдено след това. "Ние сме малко разтревожени, че те разговарят за Европа без европейците да участват в разговора", каза той и добави, че би било разумно самите страни членки на блока да провеждат тези разговори.

Нинистьо, който беше държавен глава на Финландия от 2012 до 2024 г., беше смятан за важна връзка между Европейския съюз и Путин, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Въпреки нарастващото напрежение с Москва Нинистьо дълго време се опитваше да поддържа постоянен контакт с Кремъл, като дори разговаря по телефона с Путин в седмиците след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Финландия също е членка на Европейския съюз и споделя най-дългата граница с Русия от всички страни от ЕС или НАТО.