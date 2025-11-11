Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права върху песни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американската компания за изкуствен интелект „ОупънЕйАй“ (OpenAI) е нарушила авторски права върху германски песни, постанови съд в Мюнхен, който се произнесе в полза на организацията за колективно управление на авторски права GEMA.

Съдът обяви, че „лингвистичните модели“, използвани от „ОупънЕйАй“, както и възпроизвеждането на текстове на песни в резултатите на чатбота „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT), представляват нарушение на защитени авторски права.

GEMA, която представлява около 100 000 участници в германската музикална индустрия, подаде жалба през ноември 2024 г., обвинявайки „ОупънЕйАй“, че е използвал текстове на песни при обучението на своите модели без лиценз и без заплащане на авторите.

Според GEMA това дело е първото по рода си в Европа, аорганизацията отказва да приеме, че творби, които са създадени от хора, служат като безплатна „суровина“ за гигантите в областта на изкуствения интелект, а „прехраната на творците“ е заложена на карта.

Претенциите на организацията „са основателни, както поради възпроизвеждането на текстовете в лингвистичните модели, така и поради възпроизвеждането им в резултатите“, счита съдът.

Съдът прие, че и „непрякото възприемане“ на произведение е достатъчно, за да се счита за нарушение, позовавайки се на практиката на Съда на Европейския съюз. Делото обхваща текстове на девет известни германски автори, пише БТА.

Компанията „ОупънЕйАй“ отхвърли обвиненията, заявявайки, че не съхранява индивидуални данни, а използва обобщени модели, базирани на обучителни набори.

Решението е първото по рода си в Европа и се разглежда като прецедент в споровете между технологичните компании и представителите на музикалната индустрия, които настояват за по-строга регулация чрез европейското законодателство за изкуствения интелект.

„ОупънЕйАй“, чийто „ЧатДжиПиТи“ има около 700 милиона седмични потребители, се счита за един от световните лидери в областта на изкуствения интелект.

Господстващата позиция на тези гиганти в областта на музикалното и литературното творчество редовно се критикува от представителите на тези индустрии, които изискват по-строга регулация, по-специално чрез европейски закон в областта на изкуствения интелект, за да се постигне прозрачност по отношение на използваните данни и да се гарантират техните приходи.