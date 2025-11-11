Почина номинираната за "Оскар" Сали Къркланд

Номинираната за "Оскар" актриса Сали Къркланд, партнирала си с легенди в киното като Робърт Редфорд и Пол Нюман, почина на 84-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Къркланд, бивша моделка, която става познато лице от сцената, малкия и големия екран, е най-известна с ролята си в "Ужилването" (1973) с Редфорд и Нюман, и с номинацията си за "Оскар" за най-добра актриса за "Анна" (1987).

Нейният агент Майкъл Грийн е съобщил, че Сали Къркланд е починала в хоспис в Палм спрингс.

През есента приятели на Къркланд създават акаунт в платформата GoFundMe за нейното медицинско лечение. Те съобщават, че актрисата има счупвания в областта на врата, дясната китка и лявото бедро. По време на възстановяването си тя развива инфекции, които налагат хоспитализация и рехабилитация.

Сали Къркланд е играла във филми, в които си е партнирала със звезди на киното като Барбра Стрейзанд, Кевин Костнър, Кийт Карадайн, Кати Бейтс, Джим Кери. Работила е с режисьори като Мел Брукс, Оливър Стоун и Рон Хауърд.

Най-голямата роля на Къркланд е във филма "Анна", където играе залязваща чешка филмова звезда, която започва нов живот в САЩ. Изпълнението й носи награда "Златен глобус" и номинация за "Оскар" за най-добра актриса. Другите номинирани тогава са Шер за "Лунатици", Глен Клоуз за "Фатално привличане", Холи Хънтър за "Телевизионна мрежа" и Мерил Стрийп за "Диворасляк". Отличието на американската киноакадемия за главна женска роля отива при Шер за "Лунатици".