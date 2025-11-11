Ердоган иска по 5 деца от семейство, ако не – Турция се самоубивала (Обзор)

Високата инфлация и разходите за живот обаче принуждават все-повече млади двойки да имат само по едно

Турският президент Реджеп Ердоган за пореден път призова семействата в страната да имат повече деца, за да борят намаляващата раждаемост.

Разликата обаче е в броя, за който той говори - дългогодишната му цел първо включваше призиви за три деца. Това явно не е достатъчно, защото Ердоган призова турските майки да раждат “поне четири или пет”.

В изявление пред местни медии президентът заяви, че раждаемостта в страната, която за миналата година е била под 1,5 деца на жена, е равносилна на “самоубийство” за една държава с амбиции за растеж.

“Трябва да решим този проблем. Винаги съм казвал поне три деца. Защо не четири или пет? Трябва да ускорим този процес. С нарастваща раждаемост страната ни ще напредва по-силно в бъдещето”, категоричен е Ердоган.

Той често говори за централната роля на семейството в турското общество, като по думите му страната има силна семейна структура, но трябва да предотврати демографския спад.

71-годишният президент, който по време на сватби често призовава младоженците да имат поне три деца, от години говори за нарастването на населението като патриотичен дълг. Фактори като икономическите затруднения, инфлацията и жилищната криза обаче правят все по-трудно за младите двойки както да сключват брак, така и да създават семейства.

Данни на Турския статистически институт сочат, че увеличаващата се икономическа несигурност върви ръка за ръка с ръста на броя домакинства, в които има само едно дете, както и с намаляването на броя бракове и скока на разводите. Раждаемостта в южната ни съседка е спаднала от 2,38 деца на жена през 2001 г. до 1,48 през 2024 г. Това я прави по-ниска от тази във Франция, Великобритания или САЩ и се тълкува от 71-годишния президент, който е баща на четири деца, като “катастрофа”.

Поради това Ердоган обяви периода между 2026 и 2035 г. за “десетилетие на семейството и населението” по време на Международния форум за семейството в Истанбул, а 2025-а за “Година на семейството”.

Според критици обаче неуспехът на правителството на Ердоган да се справи с икономическите фактори, които са основни причини за спада на раждаемостта - от високи разходи за живот до пречки пред грижите за децата и заетостта на жените, прави неговите призиви изключително нереалистични.

За последните години Турция се бори с все по-задълбочаващата се икономическа криза, причинена от тежката инфлация от 2019 г. насам, както и със скока на разходите за живот и отслабването на лирата. Инфлацията през октомври т.г. беше около 33%, а турската лира е загубила над 75% от стойността си спрямо американския долар от 2021 г. насам.

