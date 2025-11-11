Европейската прокуратура прати трима на съд от за злоупотреби с еврофондове в Румъния

Трима души са изпратени на съд от Европейската прокуратура след разследване за злоупотреба с европейски фондове при модернизацията на системи за напояване в Румъния. Нанесените щети се изчисляват на 1,2 милиона евро, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

В случая са замесени три организации, които са получили подкрепа от румънската Агенция за финансиране на инвестициите в селските райони за четири проекта за модернизация на съществуващите системи за напояване в селата Букшани, Галича и Олану в окръг Вълча в централната част на страната, посочва Аджерпрес, като се позовава на прессъобщение, публикувано на сайта на Европейската прокуратура.

Общата стойност на четирите проекта е била близо 4 млн. евро. За всеки от проектите е било направено авансово плащане от 300 000 евро. Разследването е установило, че за четирите проекта са били използвани фалшиви или неточни документи, както при внасянето им за получаване на финансиране, така и при изпълнението.

Бенефициентите освен това използвали по-голямата част от аванса за лични цели.

Ако бъдат осъдени, обвиняемите може да получат присъди затвор между две и седем години, уточнява Аджерпрес.