Власт, пари и медии – Путин подсигури родата си за 20 г. напред

Разследване разкрива как Кремъл е заприличал на семейно дружество

Министерства, бизнес и медийни империи са само малка част от придобивките, с които руският лидер Владимир Путин е подсигурил най-приближените си за следващите 20 години напред. Това твърди дисидентският разследващ сайт “Проект”, според който шуробаджанащината в съвременна Русия е по-голяма от тази при управлението на последния цар Николай II.

Медията публикува детайлна информация, в която описва имената на роднините и приятелите на президента, чиито кариери и богатство са се подобрили и умножили многократно, докато той е на власт.

Най-влиятелната роднина на Путин в Русия е неговата племенница Анна Цивилева. Тя е дъщеря на покойния братовчед на президента - Евгени Путин. С покровителството на руския лидер Цивилева била назначена за зам.-министър на отбраната през 2024 г. Военното разузнаване на Украйна смята, че на този пост тя има за задача да шпионира служителите на ведомството и да докладва лично на чичо си за нелоялни служители и корупция.

Месец преди да бъде назначена в руското правителство, нейният съпруг Сергей Цивилев стана министър на енергетиката. Преди това той беше губернатор на богатата на въглищни залежи Кемеровска област, разположена в южните части на Сибир.

Синът на Цивилева от неин предишен брак - 27-годишният Дмитрий Логинов, пък е собственик и управител на компанията за добив на въглища “Колмар”.

Братът на Путиновата племенница Михаил Путин е член на борда на директорите на руската държавна петролна компания “Газпром”. Неговият 27-годишен син Денис Путин на свой ред е виден акционер в московския бизнес комплекс “Шереметиево”, чиито наематели включват множество държавни дружества, пишат от “Проект”.

Двете дъщери на руския президент от бившата му жена и първа дама Людмила са изключително влиятелни в областта на икономиката. Мария Воронцова и Катерина Тихонова изнесоха речи на миналогодишния Международен икономически форум в Санкт Петербург. Събитието е едно от най-важните за съвременния елит на страната.

Изданието предполага, че Путин има двама малки синове от Алина Кабаева, бивша олимпийска гимнастичка, както и дъщеря от Светлана Кривоногих, бивша чистачка в магазин.

Към този момент Кабаева е една от най-богатите жени в Русия. Състоянието ѝ се равнява на 92 млн. евро. Тя е главен изпълнителен директор на медийната империя “Национална медийна група”. Основана е от човека, наричан “личния банкер на Путин” Юрий Ковалчук.