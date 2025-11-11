Художник постави тайно в музей картина, създадена с помощта на изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един художник тайно е поставил на стената на галерията картина, създадена с помощта на изкуствен интелект, преди обърканите посетители да алармират персонала на музея, пише Би Би Си.

Картината е била окачена в Националния музей в Кардиф от тайнствения художник Елиас Мароу, който заяви, че неговото произведение „Empty Plate" (Празна чиния), изобразяващо младо момче в училищна униформа, държащо чиния, е било видяно от „няколкостотин души", преди да бъде премахнато.

Един посетител, който забелязал произведението, попитал член на персонала за него, но казал, че служителят на музея „признал, че няма представа за произведението или кога е пристигнало".

Говорител на Amgueddfa Cymru заяви: „Един предмет е бил поставен без разрешение на стената на галерията в Националния музей в Кардиф. Бяхме уведомени за това и сме премахнали въпросния предмет."

Произведението, създадено с помощта на изкуствен интелект преди да бъде отпечатано, беше окачено от Мароу в съвременната секция на музея, като на неговия уебсайт се казва, че „Empty Plate" „представлява Уелс през 2025 г.".

Мароу се интересуваше от „как публичните институции решават какво си заслужава да се покаже и какво се случва, когато нещо извън тази система се появи в нея".

Той заяви, че използването на изкуствен интелект за създаването му е „част от естествената еволюция на художествените инструменти", добавяйки, че е нарисувал скицата на изображението, преди да използва ИИ.

„ИИ е тук, за да остане, и да ограничавам неговите възможности би било против моите скъпи убеждения за изкуството", каза той.