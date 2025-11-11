Германия дава 26,5 милиарда евро за военни униформи и бронетранспортьори

Германия планира да отдели близо 19 милиарда евро за облекло за войници и военно оборудване през следващите години, като ще похарчи и 7,5 милиарда евро за нови бронетранспортьори, се посочва в документ на Министерството на финансите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правителството обосновя.ава проекта за снабдяване на войниците с облекло, известен като "FASER", с разходи, които вече са разчетени до 2034 г. Германия също така има амбициозната цел да набере 460 000 войници до средата на следващото десетилетие.

В момента Бундесверът наброява около 280 000 военнослужещи, посочва Ройтерс.

Освен това Германия ще отпусне около 7,5 милиарда евро до 2037 г. за закупуване на нови бронетранспортьори, става ясно от бюджетни документи на Министерството на финансите.

Това вероятно ще включва закупуването на между 3000 и 5000 бронетранспортьора "Боксер" (Boxer) , произведени съвместно от германския производител на оръжия "Райнметал" (Rheinmetall) и френско-германската компания КНДС (KNDS).

Германия е в процес на масирани покупки в областта на отбраната, след като канцлерът Фридрих Мерц си осигури необходимата подкрепа, за да не важат за тези разходи правилата за дълговите ограничения. Мерц също така иска да укрепи недостатъчно оборудваната германска армия, за да поеме тя по-голяма отговорност за европейската сигурност, отбелязва Ройтерс.

Общите разходи на Германия за отбрана през 2026 г., включително специалните фондове, се планира да възлизат на около 117,2 милиарда евро, като така ще достигат квотата на НАТО от около 2,8% от брутния вътрешен продукт.