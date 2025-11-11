ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас счупи рекорд за победи срещу играчи...

Силяновска за доклада за напредък от ЕК: Оценката е дадена през политическа призма

Маринела Величкова, БТА

552
Гордана Силяновска СНИМКА: Георги Палейков

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска смята, че в доклада на Европейската комисия за напредъка на страната по пътя към членство в ЕС оценката на техническите параметри са представени през политическа призма.

„Всеки доклад говори не само за оценявания, но и за оценяващия. В докладите, които са се отнасяли до нас и нашия годишен напредък, техническото измерение присъства или доминира, но много често, както и този път, присъства и политическото измерение. Или просто казано, заключението би било, че може да напредваш технически, но да си политически блокиран. Или техническата оценка понякога е представена през политическа призма. Мисля, че вторият елемент е проблематичен и спорен", цитират медиите в Северна Македония думите на Силяновска в отговор на журналистически въпрос, свързан с доклада на ЕК.

Според нея, когато се подготвят доклади, свързани с преговорите с ЕС, „окончателният вариант (трябва) да бъде плод на диалога", който държавите осъществяват „в парламента, Националния съвет за европейска интеграция или Комисията за европейска интеграция".

Докладът на ЕК, представен преди дни, оцени, че европейската интеграция на Северна Македония е в застой.

