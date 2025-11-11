Изказванията на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от устойчиви принципи за урегулиране на украинския конфликт станаха основа за съгласуваните разбирания, постигнати на срещата на върха Русия - САЩ в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за руски медии.

Русия "редовно" повдига темата за неонацизма в контактите си със САЩ и "те прекрасно знаят нашата позиция", добави Лавров. По думите му Тръмп е бил "просто обезсърчен", когато е узнал за забраната на Украинската православна църква, пише БТА.

Руският външен министър каза още, че украинският лидер Володимир Зеленски доказва с действията си, че е "нацист". "Къде са доказателствата за обратното", продължи руският дипломат. Според него "Украйна не е направила нищо в областта на човешките права", за да се присъедини към ЕС.

Украйна отхвърля редовно отправяните руски обвинения в нацизъм като абсурдни.

Той коментира и разпространената от Федералната служба за сигурност (ФСС) информация, че е провалила операция на украинското и британското разузнаване за отвличане на руски изтребител МиГ-31 с хиперзвукова ракета "Кинжал" за по-нататъшно използване в провокация срещу най-голямата авиационна база на НАТО в Румъния.

Лавров каза, че Лондон се опитва да компенсира своята "слабичка военна мощ" с усилия на принципа "разделяй и владей".

Украинският център за борба с дезинформацията определи тези твърдения като "пропаганда". Говорителят на румънското външно министерство Андрей Църня определи нарече обвиненията "измислени" и ги сравни със "съветски шпионски роман".

Лавров направи остри изказвания и по адрес на Балтийските страни, които по думите му "силно надценяват" своето значение за Западна Европа. Според руския външен министър Лондон е отредил на Балтийските страни "ролята на провокатори". По думите на Лавров те се опитват да "провокират Русия към действия", които могат да предизвикат активиране на член пети от Договора за НАТО.

Решението Литва да затвори границата си с Беларус "е възмутително", продължи Лавров.

Неотдавна литовското правителство обяви, че граничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември. Литовските власти посочиха, че тази мярка се налага заради системни навлизания във въздушното пространство на страната от Беларус на балони с контрабандни цигари.

Друга тема, която Лавров коментира днес, е позицията на САЩ спрямо Венецуела. През последните седмици Вашингтон струпва военни сили в Карибския регион. Освен това американската армия нанесе многобройни удари по плавателни съдове, които подозира в наркотрафик. Тръмп оправда ударите с позицията, че САЩ участват във "военен конфликт" с наркокартелите.

Лавров каза, че отношението на САЩ към Венецуела "няма да подобри репутацията на Вашингтон пред световната общност". Вместо да се занимава с проблема с наркотрафика във Венецуела, "на САЩ би им подхождало повече да се заема с изкореняването на това явление в Белгия", добави Лавров.

Той каза в отговор на журналистически въпрос, че Венецуела не се е обръщала към Русия за военна помощ или с искане за разполагане на руски оръжия на своя територия.