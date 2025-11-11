Зеленски: Ситуацията в Покровск остава тежка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че ситуацията в обсадения град Покровск остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалните мрежи след разговор с най-висшия украински военен Зеленски също заяви, че Москва увеличава атаките си в южната Запорожка област.

Основният фокус на фронта сега е в района на Покровск и Запорожка област, където руските сили увеличават броя и мащаба на своите атаки, каза той в публикация в Телеграм, цитирана от Укринформ, след като изслуша доклад от главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

Според Зеленски ситуацията край Купянск е малко по-лека: „Нашите сили са постигнали резултати там и това се е повтаряло през последните няколко седмици."

Зеленски и Сирски са обсъдили и подготовката за удари дълбоко на навътре руска територия – конкретни насоки и очаквани резултати.

„Украинските санкции с дълъг обхват трябва да влизат в сила всеки ден и ние правим това. Благодаря ви за прецизността! Слава на Украйна!", каза Зеленски.

По-рано беше съобщено, че в Запорожка област, по-конкретно в районите на Олександроград и Гуляйполе, руските сили са засилили своите атаки и обстрели. За да съхранят на живота на военнослужещите, украинските сили са били принудени да се оттеглят от позициите си в близост до пет населени места - Новоуспенивске, Нове, Охотниче, Успенивка и Новомиколаивка.