Осъдиха милионер с две съпруги, заплашил стюардеса с изнасилване и убийство по време на полет

Милионер с две съпруги, който по време на полет от Лондон заплашил екипажа с групово изнасилване и убийство, получи значително по-тежко наказание – четири години и три месеца затвор, след като първоначалната му присъда от 15 месеца беше увеличена след обществен натиск. Това съобщи "Дейли мейл".

38-годишният Салман Ифтихар, богат консултант по подбор на персонал, бил силно пиян, когато започнал да обижда и заплашва стюардесите на борда на самолет на Virgin Atlantic, летящ от Хийтроу до Лахор, Пакистан.

Пътниците гледали с ужас как мъжът наричал стюардесата Енджи Уолш „кучка" на 12 000 метра височина.

По-късно се разбрало, че Ифтихар има две съпруги. Едната е пакистанската актриса и модел Абир Ризви, която има над половин милион последователи в TikTok. Втората е Ерум Салман (38 г.), с която той има три деца и която фигурира като директор в няколко негови фирми.

Бащата на три деца, чийто бизнес се срутил с дългове от около 17 милиона паунда, по-късно заплашил да взриви петзвезден хотел, в който екипажът на самолета щял да отседне.

Първоначално Ифтихар получи 15 месеца затвор, но решението предизвика сериозно възмущение и обвинения в „двустепенно правосъдие", след като други лица, осъдени за по-леки престъпления, получиха по-тежки наказания. След преразглеждане от Апелативния съд присъдата му беше утежнена по схемата за „необичайно меки присъди".

Заместник-генералният прокурор Ели Рийвс заяви:

„Салман Ифтихар отправи ужасяващи заплахи за изнасилване и насилие срещу стюардеса, която просто вършеше своята работа. Неговата агресия и омраза причиниха огромен стрес на целия екипаж и на пътниците. Надявам се това решение да донесе усещане за справедливост на потърпевшите и да покаже, че съдебната ни система защитава жертвите и уязвимите хора."

Съдът в Ислуърт чу, че поведението на Ифтихар е оставило Уолш „счупена" и „травмирана", след като той я заплашил, че ще бъде измъкната от хотелската ѝ стая и изнасилена.

По време на инцидента мъжът пиел шампанско и дори се опитал да се сбие с друг член на екипажа. В едно от многото видеа, заснети от пътници, се чува как той обвинява стюардесата в расизъм.

Всичко това се е случило пред очите на съпругата и децата му, които плачели и го молели да спре, докато екипажът се опитвал да ги успокои.

След приземяването Ифтихар бил арестуван в дома си в Айвър, графство Бъкингамшър, и признал вината си за отправяне на заплахи за убийство и за расистки мотивирано тормозене.

Схемата за „необичайно меки присъди" във Великобритания позволява на всеки гражданин да поиска преразглеждане на присъда от Коронния съд чрез кабинета на главния прокурор. Ако адвокатите сметнат, че наказанието е прекалено леко, случаят се изпраща в Апелативния съд, където съдиите решават дали да увеличат присъдата.