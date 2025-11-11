Журналисти от Би Би Си се подиграха на заплахата на Тръмп да съди медията

Джон Симпсън днес поведе мнозина от звездите на Би Би Си, които се подиграха на заплахата на Доналд Тръмп да съди медията заради „подправено" видео с него от 6 януари.

В понеделник американският президент заплаши да съди Би Би Си заради документалния им филм Panorama. Той е относно речта на Тръмп от 6 януари 2021 г., която той произнесе преди атаката срещу Капитолия. Критиците смятат, че документалният филм е бил изключително подвеждащ, защото в него е пропуснато призоваването на Тръмп към поддръжниците му да протестират мирно.

Заради скандала двама висши мениджъри на медията подадоха оставка.

Днес напускащият генерален директор Тим Дейви призова персонала да „защити журналистиката ни" пред лицето на съдебен процес за милиарди долари. А дългогодишният служител на Би Би Си Симпсън се подигра с заплахата, изпратена от адвокатите от името на президента на САЩ.

Алехандро Брито, юридическият съветник на г-н Тръмп, описа монтажа на Panorama като „пошъл" в писмо, което според Симпсън е било изпратено на грешен адрес.

„Поради пошлия си характер, изфабрикуваните изявления, излъчени от Би Би Си, бяха широко разпространени в различни цифрови медии, достигайки до десетки милиони хора по целия свят", се казва в писмото.

Писмото е било изпратено до Би Би Си Studios, търговското подразделение на телевизионния оператор, в бившия Телевизионен център, а не до самата Би Би Си в New Broadcasting House.

Монтажът на два фрагмента от видеозаписа изглеждаше да подсказва, че Тръмп е подбуждал към насилие преди бунтовете на 6 януари – грешка, за която Би Би Си вече пое отговорност.

„Искането на Доналд Тръмп за един милиард долара от Би Би Си идва от местна адвокатска кантора във Флорида", написа Симпсън в X.

Той се присъединява към множеството настоящи и бивши журналисти от медията, които се опитват да защитят корпорацията срещу това, което напускащият генерален директор Дейви описа като „разказ, даден от нашите врагове".

Дейви и шефката на Би Би Си Нюз Дебора Търнес, подадоха оставка в неделя, след като на вътрешна среща бяха изразени засегнати клипа с Тръмп и загриженост относно начина, по който медията отразява транс въпросите, мигрантите и конфликта в Газа.

В понеделник председателят на борда на медийната корпорация Би Би Си Самир Шах се извини за "грешка в преценката" при монтажа на речта на американския президент Доналд Тръмп в документалната програма "Панорама".

Шах заяви, че Би Би Си признава, че монтажът на речта на Тръмп е предизвикал полемика и към него е трябвало да се подходи по-внимателно. Той отбеляза, че въпросът е бил разгледан вътрешно по-рано тази година, но подчерта, че телевизията е трябвало да предприеме официални действия още по онова време.

Във вторник бившият политически редактор Ник Робинсън използва встъпителния си монолог в понеделнишното издание на Today, за да се застъпи за BBC, като намекна, че източници са му казали, че се готви „политическа намеса" в контекста на „враждебно поглъщане на части от медията".

Джонатан Димбълби, бивш журналист на Би Би Си и дългогодишен сътрудник на телевизионния оператор, също защити медията в интервю за LBC в понеделник, в което сравни Доналд Тръмп с Владимир Путин.