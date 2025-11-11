Обвиниха здравни ръководители във Великобритания, че „мразят страната“

Здравни ръководители в Обединеното кралство бяха обвинени, че „мразят страната си", след като заявиха, че британските флагове могат да бъдат „заплашителни" за чернокожите и азиатските служители в Националната здравна служба (NHS). Това пише "Дейли мейл".

Според някои от тях, знамената на „Свети Георги" и „Юниън Джак", които се виждат по все повече улици и домове, създават „зони, в които малцинствата не се чувстват добре дошли".

Някои NHS мениджъри изразили опасения, че при посещения в домовете на пациенти – когато медицински сестри и санитари често работят сами – подобни символи могат да създават напрежение и усещане за несигурност.

Но министърът в сянка по вътрешните работи, Крис Филип, отхвърли тези твърдения:

„Няма нищо расистко в това да развяваш флага на собствената си държава. Тези знамена не плашат никого – те представляват нашата нация. Всеки, който се противопоставя на тях, очевидно е непатриотичен и мрази страната ни."

Темата се разгаря на фона на национален дебат дали британските флагове трябва да бъдат премахнати от обществени места, тъй като някои ги свързват с крайнодесни и антимигрантски групи.

През август община Tower Hamlets в Източен Лондон премахна близо 80 знамена на „Свети Георги" и „Юниън Джак" в рамките на двудневна акция – след като преди това се беше похвалила, че издига банери в подкрепа на Палестина.

Проучване сред висши мениджъри в NHS показало, че 45% са „силно притеснени" от дискриминация към служители от страна на пациенти или граждани, а още 33% са „умерено притеснени".

Анонимен ръководител на NHS сподели:

„Нашите медицински сестри често работят самостоятелно в домовете на пациенти – включително хора, осъждани за тежки престъпления. В такива ситуации те проявяват невероятна смелост и професионализъм.

Но когато се появиха толкова много флагове на „Свети Георги", част от чернокожите и азиатските служители се почувстваха умишлено изолирани – сякаш тези райони не са за тях."

Той добавил, че някои служители са се сблъскали и с прояви на агресия от страна на граждани.

Новината предизвика бурна реакция онлайн. Политическият анализатор Мат Гудуин написа в X (бивш Twitter):

„Стигнали сме дотам, че зависим толкова от мигранти в NHS, че вече не можем дори да развеем националното си знаме. Абсурдно."

Друг ръководител на NHS разказа, че бяла служителка с деца от смесен произход поискала от хора, поставящи знамена, да се преместят, за да паркира колата си. Те я заснели, последвали я и след това я обиждали в продължение на дни.

Главният изпълнителен директор на организацията NHS Providers, Даниел Елкес, защити разнообразието в системата:

„NHS отдавна разчита на международен персонал. Без тази многообразна работна сила здравната ни система просто няма как да функционира."

Генералният секретар на Кралския колеж по сестринство, проф. Николa Рейнджър, допълни:

„Медицинските сестри посвещават живота си на грижата за другите, но често са подложени на омраза и заплахи. Кампаниите срещу мигрантите засилват расизма, включително срещу хората, без които NHS не би съществувала."

Според нея правителството трябва да спре да „угодничи" на антимигрантски настроения и да предприеме реални мерки срещу расовата дискриминация.

Крис Филип отговори:

„Флагът на Обединеното кралство и кръстът на Свети Георги са част от нашата национална идентичност. Развяването им трябва не само да се разрешава – то трябва да се насърчава. Тези символи принадлежат на всички, които живеят и обичат тази страна."

Междувременно NHS Providers предупреди, че предстоящата петдневна стачка на лекарите-резиденти може да провали „уникалния шанс да се реформира NHS", като допълнително забави възстановяването на системата.

От Министерството на здравеопазването заявиха:

„Няма място за расизъм, заплахи или тормоз в NHS. Нашите знамена представляват историята, наследството и ценностите на страната ни – те принадлежат на всички британци."

Наскоро и местният съвет в Шропшър премахна няколко флага на Англия и Обединеното кралство от улични стълбове, като посочи, че след бурята „Ейми" те са станали „разкъсани и опасни". Решението предизвика нови спорове – този път дали става дума за въпрос на безопасност или за още един пример на прекомерна политическа коректност.