Израел обвини "Хизбула", че нарушава примирието

Израелската армия обвини "Хизбула", че се опитва да възстанови бойните си способности в Южен Ливан до степен, която да застраши сигурността на Израел, и така подкопава миналогодишното споразумение за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Говорителят на израелските въоръжени сили Надав Шошани заяви, че подкрепяната от Иран групировка се разполага южно от река Литани, което е в нарушение на условията на примирието, и че израелските сили нанасят удари по нейни цели в района.

От своя страна, "Хизбула" твърди, че спазва примирието.

Ливанският президент Жозеф Аун и премиерът Науф Салам обвиниха Израел, че именно той нарушава споразумението, като продължава окупацията си над пет стратегически хълма в Южен Ливан, нанася въздушни удари и извършва наземни операции на ливанска територия - действия, които водят до жертви.

"Хизбула" посочи, че откакто примирието с Израел влезе в сила, групировката не е откривала огън по Израел.

Ливански източници заявиха пред Ройтерс, че "Хизбула" не възпрепятства ливанската армия, която трябва да конфискува оръжията на групировката в южната част на страната. Лидерът на "Хизбула" Наим Касем подчерта, че групировката остава твърдо ангажирана с примирието от 2024 г. и че това споразумение "няма алтернатива".

Той заяви, че ако Израел изтегли своите войски, прекрати нападенията си срещу Ливан и освободи задържаните ливански граждани, тогава "градовете в Северен Израел няма да имат никакви проблеми със сигурността". В същото време Касем повтори отказа на "Хизбула" да се разоръжи напълно и предупреди, че разрушителните и смъртоносни удари на Израел "не може да продължат безкрайно".