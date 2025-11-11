В Украйна разкриха корупционна схема за 100 млн. долара, замесен е бивш бизнес партньор на Зеленски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергийния сектор, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Разкритията за престъпната схема предизвикаха обществено недоволство и привлякоха вниманието към борбата, която Киев води срещу корупцията.

Украйна, която се стреми към членство в ЕС, е подложена на натиск да предприеме решителни действия срещу корупцията. Освен това Киев търси финансова подкрепа от западните си партньори, докато се бори с масираните руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

Корупция в енергийния сектор е особено болезнена тема за украинското население, което ежедневно е изложено на продължителни спирания на тока още преди настъпването на студените зимни месеци.

НАБУ заяви, че е задържала петима заподозрени и е идентифицирала още двама във връзка със заговор за контрол върху обществени поръчки в държавни предприятия, по-специално в ядрената агенция "Енергоатом". В изявлението на антикорупционната служба не се посочва името на никой от уличените участници в схемата.

Запознато лице заяви за Ройтерс, че заподозреният, сочен от НАБУ като главен организатор, е Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Агенция Ройтерс отбелязва, че засега Миндич не е отговорил на молбата ѝ за коментар, изпратена до продуцентската компания "Студио Квартал 95". Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си на комик, преди да спечели президентските избори през 2019 г.

Другите разследвани лица са бивш съветник на енергийния министър, ръководителят на отдела за сигурност на "Енергоатом" и четирима "административни" служители. По-късно НАБУ посочи, че един от заподозрените е бивш вицепремиер.

Украинското министерство на правосъдието днес съобщи, че ръководителят на ведомството Герман Галущенко, който по-рано заемаше поста енергиен министър, е бил обект на разследване. От съобщението не става ясно дали става дума за разследването на НАБУ. В аудиозапис, разпространен от НАБУ, се чува как Галущенко разговаря с някои от заподозрените по делото, каза за Ройтерс запознато с разследването лице.

Галущенко не отговори веднага на молбата на британската новинарска агенция за коментар.

Независимият правоприлагащ орган НАБУ съобщи вчера за разследването, което е отнело над 15 месеца и е включвало над 70 обиска из цялата страна.