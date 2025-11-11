ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София на бунт заради убитите Мая и Феликс - от лек...

Главнокомандващият на украинската армия: Ситуацията в Запорожка област се влошава

Олександър Сирски КАДЪР: Екс/@Taralejblog

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски заяви днес, че ситуацията "се е влошила значително" в части на югоизточната украинска Запорожка област, където се водят тежки боеве с руските сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Ситуацията се е влошила значително в направленията на Олександровка и Гуляйполе, където, използвайки своето числено предимство в жива сила и техника, противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел три селища", написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".

По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край пет селища в областта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ситуацията в обсадения град Покровск в Донецка остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс.

