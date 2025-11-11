ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

София на бунт заради убитите Мая и Феликс - от лек...

Гръцки фермери излязоха на протест в Атина (Снимки)

1476
Протестите на фермерите в Атина Снимка: Ройтерс

Гръцки фермери излязоха на протест в Атина срещу загуба на субсидии заради корупционен скандал.

Според синдикатите заетите в сектора са изправени пред недостиг на 600 милиона евро след като отделни лица, с помощта на държавни служители, са фалшифицирали собственост върху пасища, за да получат европейски помощи.

Участниците в схемата никога не са притежавали въпросните земи, нито са извършвали заявената земеделска работа. През юни ЕС глоби Гърция с 392 милиона евро заради злоупотреби с фондове. Заради продължаващите ревизии и тотално преустройство на отговорната държавна агенция, много от планираните плащания бяха забавени, пише БНТ.

Вместо 660 милиона евро, секторът е получил едва 50 милиона. Не всички сме крадци, скандираха протестиращите и обмислят следващи протести, включително блокади на магистрали.

Протестите на фермерите в Атина Снимка: Ройтерс
