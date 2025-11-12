Френският външен министър: Американските военни операции в Карибско море нарушават международното право

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Франция е обезпокоена от американските военни операции в Карибско море, защото те нарушават международното право, заяви външният министър на страната Жан-Ноел Баро, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Към момента американските военни са извършили най-малко 19 удара срещу кораби, предполагаемо превозващи наркотици в Карибско море и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка, убивайки най-малко 76 души.

"Наблюдаваме с безпокойство военните операции в Карибския регион, защото те нарушават международното право и защото Франция има присъствие в този регион чрез своите отвъдморски територии, където живеят повече от милион наши сънародници", заяви Баро в кулоарите на срещата на външните министри на Г-7 в Канада. "Следователно те биха могли да бъдат засегнати от нестабилността, причинена от всяка ескалация, която очевидно искаме да избегнем", допълни той.

Американски власти съобщиха по-рано, че най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", се е преместил в региона, добавяйки се към осемте военни кораба, ядрена подводница и самолети Ф-35, които вече са в Карибите.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е заявявал, че засилването на присъствието на САЩ цели свалянето му от власт.