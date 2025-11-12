Колумбия спира разузнавателното си сътрудничество със САЩ заради ударите по корабите за наркотици

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за сигурност на страната си да спрат да споделят разузнавателна информация със САЩ, докато администрацията на президента Доналд Тръмп не спре ударите си по заподозрени трафиканти на наркотици в Карибите, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Петро написа в социалната мрежа "Екс", че колумбийските военни трябва незабавно да прекратят „комуникациите и други споразумения с американските агенции за сигурност", докато САЩ не прекратят атаките си срещу съдовете, заподозрени в наркотрафик, които критиците оприличават на извънсъдебни екзекуции.

Петро написа, че "борбата с наркотиците трябва да бъде подчинена на човешките права на жителите на Карибите", Не е ясно веднага каква информация Колумбия ще спре да споделя със САЩ, отбелязва АП.

Според данни, предоставени от администрацията на Тръмп, най-малко 75 души са били убити от американските военни при удари в международни води от август насам. Ударите започнаха в южната част на Карибите, но наскоро се преместиха в източната част на Тихия океан, където САЩ са атакували лодки край Мексико.

Петро призова президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде разследван за военни престъпления във връзка с ударите, които засегнаха граждани на Венецуела, Еквадор, Колумбия и Тринидад и Тобаго. През октомври администрацията на Тръмп наложи финансови санкции на Петро и членове на семейството му заради обвинения в участие в световната търговия с наркотици.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да спре тази дейност", заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление след налагането на санкциите на 24 октомври. "Президентът Тръмп предприема решителни действия, за да защити нашата нация и да заяви ясно, че няма да толерираме трафика на наркотици в нашата страна, " допълни той.

АП отбеляза, че Белият дом не е отговорил незабавно на последните изявления на Петро.