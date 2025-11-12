Външните министри на Турция и Египет ще обсъдят примирието в Газа

Министрите на външните работи на Турция и Египет ще се срещнат днес в Анкара, за да обсъдят прекратяването на огъня в ивицата Газа и международните усилия за възстановяване на територията след края на войната там, предаде агенция Ройтерс, като се позова на източник от турското външно министерство, пише БТА.

Турция определя войната на Израел в Газа като геноцид – нещо, което Израел отрича. Заедно с Египет и Катар Турция посредничи за постигането на крехкото примирие, проявявайки се като ключов играч и се ангажира и с наблюдението на прилагането на споразумението, посочва Ройтерс.

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан ще обсъди днес с египетския си колега Бадр Абделати възможните следващи фази по споразумението за прекратяване на огъня, постигнато със съдействието на САЩ, съобщи източник от турското МВнР.

Фидан ще заяви, че въпреки нарушенията на Израел, палестинската страна се придържа към условията на примирието и се отнася към процеса позитивно, каза източникът от турското МВнР. По думите му Фидан ще изтъкне необходимостта от това световните сили да подпомогнат усилията за възстановяване на ивицата Газа и ще повтори предложението на Турция да играе роля в тези усилия.

Израел и радикалната палестинска групировка „Хамас" многократно си отправяха обвинения за нарушаване на октомврийското примирие, като Израел казва, че „Хамас" бави връщането на останки на заложници, а „Хамас" – че Израел продължава да създава пречки пред доставянето на помощи за Газа.

По призив на САЩ Турция неколкократно изрази желание да се включи в специалните сили, които ще наблюдават прилагането на примирието, включително в международни стабилизационни сили, за които се търси мандат от Съвета за сигурност на ООН.

Израел обаче е против турско присъствие в ивицата Газа, отбелязва Ройтерс.

Министрите на външните работи на Турция и Египет ще присъстват също на учредителното заседание на Съвместната група за планиране между Турция и Египет, посочи източникът от турското МВнР. На срещата представители на двете страни ще работят по подготовката на разговорите на високо равнище в Кайро догодина, предвидени в споразумение, подписано миналата година.

Анкара многократно похвали Египет за ролята на страната в приемането и улесняването на доставките на хуманитарна помощ за ивицата Газа. Турция изпрати хиляди тонове хуманитарна помощ и предложи да помогне на „Хамас" в откриването на останките на израелски заложници.

По-рано този месец министри от седем мюсюлмански държави се срещнаха в Истанбул, за да обсъдят развитията в Газа, но Египет не участва в срещата. Турският външен министър също така разговаря с представители на САЩ по темите за Сирия и Газа, докато бе на посещение във Вашингтон в понеделник. Фидан посочи, че на тези разговори са били обсъждани възможните следващи стъпки в споразумението за примирие в Газа.