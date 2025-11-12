Министри от Г-7 ще обсъдят днес в Канада Украйна и бъдещето на Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Външните министри на страните от Групата на седемте водещи индустриални демокрации (Г-7) е предвидено да се съберат днес в Канада за втория ден от срещата си, за да обсъдят войната в Украйна и усилията за изпълнение на мирния план за Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Разговорите се организират в Ниагара в югоизточната канадска провинция Онтарио, където в програмата за днешния ден е включено работно заседание, посветено на Украйна.

В дискусията за бъдещето на Газа се очаква да участва и саудитският външен министър принц Фейсал бин Фархан Ал Сауд.

В Г-7 влизат Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ.

Канада, която е ротационен председател на обединението, за втори път тази година е домакин на среща на външните министри от Голямата седморка.

Наблюдатели очакват да видят дали американският държавен секретар Марко Рубио и колегите му са в състояние да се обединят около единен подход по отношение на прекратяването на войната на Русия в Украйна, която започна през 2022 г.

На лидерската среща в Канадските Скалисти планини по-рано тази година Г-7 не успя да постигне напредък по този въпрос. Тогава президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази скептицизъм относно затягането на санкциите срещу Москва, за което настояваха европейските съюзници.

Впоследствие правителството на републиканеца смени курса и наскоро наложи нови санкции срещу Русия, за пръв път от началото на втория мандат на американския лидер.

Според германското Министерство на външните работи министрите ще обсъдят и хуманитарната криза в Судан, а също и действията на Китай в Индо-тихоокеанския регион, морската и енергийната сигурност и достъпа до критично важни суровини като редкоземните метали.