ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как изглежда истинският хакер и кой разследва кибе...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21696454 www.24chasa.bg

Няма оцелели след катастрофата с турски военен самолет в Грузия (Видео)

1740
Падащият самолет Кадър: Екс/im__Arshu

Всички 20 военнослужещи, които са били на борда на разбилия се вчера в Грузия турски военен самолет С-130, пътуващ от Азербайджан за Турция, са загинали, съобщи турското министерство на отбраната, цитирано от ТРТ Хабер и Асошиейтед прес.

В публикация в социалните мрежи от Министерството споделиха имената на загиналите военнослужещи и техни снимки, като изказаха съболезнования на близките им, предава БТА.

Причините за инцидента към момента не са известни.

Американската фирма „Локхийд Мартин" (Lockheed Martin), производител на самолетите С-130 Херкулес, които са широко използвани от военновъздушните сили по света, изказа съболезнования на засегнатите от катастрофата, както и на турския народ и на въоръжените сили. От компанията също така изразиха готовност да съдействат по всякакъв начин на разследването.

Падащият самолет Кадър: Екс/im__Arshu

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)