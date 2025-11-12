ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как изглежда истинският хакер и кой разследва кибе...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21696540 www.24chasa.bg

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японци в отговор на санкции

1196
Москва СНИМКА: Пиксабей

Русия забрани достъпа на своя територия на 30 японски граждани, включително на служител на Външното министерство, в отговор на санкциите, въведени от Токио като част от усилията за осъждане на действията на Москва в повече от тригодишната ѝ война в Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Руското дипломатическо ведомство публикува списък на засегнатите японски граждани, който включва няколко журналисти и учени. То определи забраната като „безсрочна".

Сред лицата с наложени ограничения е и говорителят на японското Външно министерство Тошихиро Китамура.

През септември японското правителство наложи санкции на руски компании, физически лица и няколко други организации, припомни Ройтерс. Япония също така ограничи вноса на руски суров петрол по примера на другите западни страни. Токио обаче продължава да импортира суровини от далекоизточния руски остров Сахалин, въпреки призивите на САЩ към съюзниците да прекъснат връзките си, за да се окаже натиск върху Москва.

Япония протестира срещу вчерашния ход на Москва и изразява "съжаление" за него, заяви главният секретар на кабинета Минору Кихара на брифинг, добавяйки, че връзките между хората в двете страни остава важен. Той обвини Русия, че прехвърля на другите вината за нахлуването си в Украйна.

На въпрос как забраната на Великобритания за застраховане на руските газови доставки ще се отрази на енергията от Сахалин и дали Токио ще увеличи санкциите срещу Москва, Кихара отказа коментар. Япония ще предприеме съответните мерки за постигане на мир в Украйна, като същевременно защити националните си интереси, добави той.

Москва СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)