Дядо Киприан гостува и служи в гръцкия град Орестиада

Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан гостува на митрополита на Димотихо, Орестиада и Суфли Дамаскин. Това е най-отдалечената от Атина гръцка епархия, в североизточния ъгъл на страната. Димотишка и Старозагорска епархия имат обща граница в района на Свиленград, съобщават от пресцентъра на митрополията в Стара Загора.

Митрополитите отслужиха литургия в храм „Свети Архангели" в град Орестиада. Сред богомолците бяха висши представители на областната управа, на общинската администрация, генерали от армейските части, разположени в района, както и много ученици от двете училища в града.

Митрополит Дамаскин приветства събрата си и изрази радостта си от това общуване, като подчерта необходимостта да се поддържа връзката на любовта и общението в Христос с представители на съседната Българска православна църква. Архиереят цитира и псаломските думи: „Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!" (Пс. 132:1).

От своя страна митрополит Киприан изрази удовлетвореността си, че за пореден път е посрещнат в епархията и пожела съвместното успешно партньорство да продължи и занапред.