Бившият германски министър на финансите Кристиан Линднер влиза в автомобилната индустрия

Бившият лидер на германската Свободна демократическа партия (FDP) и доскорошен министър на финансите на Германия Кристиан Линднер ще продължи кариерата си в частния сектор, като от януари поема поста заместник-председател на Борда на директорите на „Аутоланд" (Autoland AG), съобщи компанията, цитирана от Ен Те Фау.

„Искам да работя там, където бие сърцето на германската икономика", пише Линднер в публикация във „Фейсбук" (Facebook), добавяйки, че изборът му на автомобилната индустрия „няма да изненада никого, който познава личните му страсти", предава БТА.

46-годишният бивш политик посочва, че се наслаждава на „новата си свобода" и че „много врати са се отворили", но вече е решил „през коя от тях ще мине професионално".

„Аутоланд" е най-големият независим от марка автомобилен търговски концерн в Германия, с около 1500 служители и над 30 търговски локации. Централата на компанията се намира в Зандерсдорф-Брена, провинция Саксония-Анхалт.

„Кристиан Линднер е един от най-изявените защитници на индивидуалната мобилност, а с неговото присъствие „Аутоланд" ще увеличи значително разпознаваемостта си", заявява основателят на компанията Вилфрид Вилхелм Анклам, цитиран в официално съобщение.

Линднер допълва, че освен работата си в „Аутоланд", ще бъде член на надзорни съвети и консултативни бордове на различни компании и фондации, „чиито хора, теми и визии го вдъхновяват", без да посочва конкретни имена.

През октомври германското правителство е одобрило необходимите разрешения за новите му професионални ангажименти след изтичане на т.нар. карантинен период за бивши министри.

Освен в „Аутоланд" Линднер ще заеме и позиция в Надзорния съвет на дигиталния доставчик на персонални услуги „Степстоун груп" (Stepstone Group) – съвместна собственост на инвестиционния фонд Кей Кей Ар (KKR) и медийната група „Аксел Шпрингер" (Axel Springer SE).