Босненската ЦИК започна процедура срещу Милорад Додик за реч на омразата

Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина започна процедура срещу бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик заради реч на омразата по време на предизборен митинг, съобщи босненската национална телевизия БХРТ, цитирана от БТА.

Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската федерация, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

Снощи в град Източно Сараево, намиращ се в Република Сръбска до босненската столица Сараево, отстраненият от поста президент на Република Сръбска Милорад Додик произнесе реч на предизборен митинг на фона на предстоящите предсрочни президентски избори в Република Сръбска. Додик нарече бошняците "амеби" и призова сърбите да не позволяват "ислямизацията" на Източно Сараево, който по думите му е "сръбски град" и подчерта, че "не сме един народ".

Колегиумът на Камарата на представителите в парламента на мюсюлманско-хърватската федерация осъди днес снощното изявление на Додик, който е председател на управляващия към момента в Република Сръбска Съюз на независимите социалдемократи (СНСД). Според тях с думите си той е "разпространявал междунационална нетърпимост".

"Такава реч, която представлява класически пример за реч на омразата, директно подрива конституционния ред и основните ценности, върху които лежи Босна и Херцеговина – мир, съжителство и взаимно уважение на всички народи и граждани", посочиха от Колегиума.

Отбелязва се още, че обществените личности и особено тези, които са или са били на най-високи държавни позиции, имат най-голяма отговорност да допринасят с изявленията и действията си за намаляване на напрежението, изграждане на доверие и укрепване на демократичното общество.

Представителят на бошняците в босненското Президентство Денис Бечирович заяви днес, че речта на омразата в предизборната кампания за президент на Република Сръбска още веднъж напомня за "деструктивната политика на Милорад Додик". "Той целенасочено се опитва да разруши мостовете на сътрудничество и взаимното уважение между народите и гражданите на Босна", подчерта той.

На 23 ноември ще се проведат предсрочни президентски избори в Република Сръбска. Изборите бяха свикани, след като мандатът на Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шестгодишна забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина.

Предизборната кампания на партиите, участващи в изборите, започна тази събота, 8 ноември. В изборите участват шестима кандидати, но основните фаворити към момента са Синиша Каран от СНСД и Бранко Блануша, подкрепен от мнозинството от опозиционните партии.