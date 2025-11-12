Австралия и Индонезия обявиха нов двустранен договор за сигурност

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралия и Индонезия се споразумяха за нов двустранен договор за сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, заяви днес австралийският премиер Антъни Албанезе на съвместна пресконференция с президента на Индонезия Прабово Субианто, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Този ​​договор ще задължи Австралия и Индонезия да се консултират редовно на лидерско и министерско ниво по въпросите на сигурността, за да идентифицират и предприемат взаимноизгодни действия в тази сфера", заяви Албанезе.

Австралийският лидер уточни, че новият договор фактически се явява продължение на други двустранни споразумения, сключени преди 30 години, и предвижда също редовен диалог по сигурността между ръководствата на двете държави.

Джакарта и Канбера признават, че сътрудничеството е най-добрият начин за гарантиране на мира и стабилността в региона, добави той.

Прабово каза, че документът ще направи така, че двете страни да си взаимодействат по-тясно в областта на отбраната и сигурността.

„Решени сме да поддържаме възможно най-добри връзки така, че да гарантираме и да повишим сигурността на нашите две страни", посочи той.