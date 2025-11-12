КМГ: Уан Уънтао: Отговорността по казуса Nexperia е на Нидерландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 11 ноември китайският търговски министър Уан Уънтао проведе видео среща по покана на германската министърка на икономиката Катерина Райхе. Двамата обмениха мнения по търговско-икономически въпроси между Китай, Германия и ЕС.

Уан Уънтао заяви, че Китай твърдо ще работи за отварянето на високо ниво и ще създаде бизнес среда от световна класа, като непрекъснато ще предоставя възможности за развитие на чуждестранните предприятия, включително германските.

Китайският министър подчерта, че случващото се с казуса Nexperia е изцяло по вина на нидерландското правителство. Техните действия са неправомерна намеса във вътрешните работи на самостоятелно предприятие, която е довела до хаос в световните вериги за доставки в сектора за полупроводници, пише КМГ.

Китай поддържа отговорна позиция, положи максимални усилия, освободи допустими обеми за износ и в кратък срок облекчи натиска върху глобалните производствени вериги. Въпреки това, гарантирането на дългосрочната стабилност на световните вериги в сектора за полупроводници изисква конструктивно отношение и практически действия от страна на Нидерландия. Пекин се надява, че Берлин ще изиграе положителна роля, като подтикне нидерландското правителство своевременно да коригира грешката си, да отмени съответните мерки и да съдейства за бързо разрешаване на въпроса.

Катерина Райхе заяви, че немската страна обръща голямо внимание на казуса Nexperia и е готова да продължи засилването на комуникацията с Нидерландия.