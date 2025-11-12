ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Илия Груев вдъхнови български момчета, като им раз...

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

КМГ: Унгарският премиер: Срещата между лидерите на Русия и САЩ все още е на дневен ред

КМГ

1488
СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 11 ноември унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че преговорите, свързани със срещата между лидерите на Русия и Съединените щати, продължават и има напредък. Срещата в Будапеща все още остава на дневен ред, а унгарското правителство поддържа контакт с Русия.

Орбан уточни, че основната трудност в текущите преговори е свързана с териториални въпроси.

„Докато аз съм министър-председател на Унгария, а Тръмп е президент на Съединените щати, нашата страна няма да бъде подложена на американски санкции. Ако обаче ситуацията се промени, ще се промени и споразумението за освобождаване", каза Орбан по повод освобождаването на Унгария от американски санкции заради покупките на енергийни ресурси от Русия, пише КМГ. 

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

