Синдикални организации свикат днес протест в Букурещ заради инфлацията

Няколко синдикални организации са свикали днес протест пред сградата на правителството в Букурещ срещу мерките за икономии и правителствените политики, които подхранват инфлацията, съобщават румънските медии, цитирани от БТА. Сред тях са Националният синдикален блок и Националната синдикална федерация „Бърза помощ".

Профсъюзите настояват за увеличение на минималната работна заплата, спиране на реформите, осъществявани чрез орязване на заплати и длъжности в бюджетния сектор, и намаляване на укриването на данъци.

Протестът ще започне в 10,00 ч на Площада на победата, където се намира сградата на правителството, и ще бъде последван от протестен поход до Площада на конституцията със символични спирания пред министерствата, които отговарят за икономическата и социалната политика на страната, посочват от Националния синдикален блок.

От профсъюзната организация настояват за спешни мерки, които да спрат намаляването на покупателната способност на работещите и да подобрят живота им. Синдикалистите алармират, че либерализирането на пазара на енергия и увеличаването на данък добавена стойност са довели до годишно равнище на инфлацията от 9,9 процента, което е най-високото от 2010 г. насам. По данни на синдикатите от 2022 г. до 2025 г. цените са нараснали с 46,2 процента.

Националният синдикален блок настоява минималната работна заплата да бъде увеличена от 4050 леи бруто (796 евро) на най-малко 4325 леи (850 евро).

За да овладее прекомерния бюджетен дефицит, румънското правителство прие два пакета с мерки за икономии, с които увеличи данъци и такси и замрази заплатите и пенсиите. Правителството подготвя и реформа на публичната администрация, която предвижда съкращения на работни места.