КМГ: Си Дзинпин: Китай желае да изгради всеобхватно стратегическо партньорство с Испания с по-голямо международно влияние

На 12 ноември китайският председател Си Дзинпин се срещна в Пекин с испанския крал Фелипе VI, който е на държавно посещение в Китай.

Си Дзинпин подчерта, че Китай желае да обедини усилията си с Испания за изграждане на всеобхватно стратегическо партньорство, което е по-стратегически ориентирано, по-динамично в развитието и по-влиятелно на международната арена.

Китайският председател подчерта, че Китай е готов да внася повече висококачествени испански продукти. Освен това той изяви желанието на страната да развива потенциала за сътрудничество в областта на новата енергетика, цифровата икономика, изкуствения интелект и други нововъзникващи сектори. Това ще разшири взаимните инвестиции и ще създаде повече знакови проекти.

„Китай ще продължи да разширява безвизовата си политика за Испания, за да улесни обмена между хората. Това ще сближи още повече хората от двете държави", добави Си Дзинпин.

Фелипе VI заяви, че постиженията на Китай в областта на развитието са световноизвестни и достойни за възхищение. Особено трябва да се отбележи успешният му опит в изкореняването на бедността и екологичното нисковъглеродно развитие, от които Испания също може да изведе необходимите уроци. Испанското правителство неотклонно се придържа към политиката за „един Китай" и подкрепя опазването на териториалната цялост на страната.

Фелипе VI посочи, че инвестициите на китайските предприятия силно насърчават икономическото развитие и екологичната трансформация на Испания, пише КМГ.

„Нашата страна оценява високо четирите основни глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, и е готова да работи с Китай за преодоляване на несигурността в международната ситуация, за поддържане на международния търговски ред и за насърчаване на стабилното развитие на световната икономика", каза още кралят на Испания.