КМГ: Китайската индустрия за рециклирани цветни метали отбеляза бърз растеж

Китайската индустрия за рециклиране на цветни метали отбеляза бърз растеж през периода на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.), като според най-новите данни за индустрията годишното производство се очаква да достигне 20 милиона тона през тази година.

Вътрешното производство на рециклирани цветни метали е нараснало със среден годишен темп от 7,2% от 2021 г. насам, достигайки 19,15 милиона тона през 2024 г., показват данните.

През периода 2021-2024 г. Китай е отговорен за една трета от общото производство на рециклирани цветни метали в света, заяви Гъ Хунлин, президент на Китайската асоциация за цветна металургия, по време на индустриална конференция в град Чънду, провинция Съчуан.

Това увеличение на производството е допринесло за спестяването на 3,6 милиарда тона минни ресурси през периода 2021-2024 г. и за намаляването на емисиите на въглероден диоксид с 560 милиона тона.

Технологичните иновации в сектора са допринесли за увеличаване на използването на рециклирани ресурси. Все повече компании в Китай използват рециклирани метали като основен източник на суровини, като някои производители съобщават, че тези материали съставляват повече от 60% от общия им прием на суровини, пише КМГ.

През следващите пет години Китай ще засили усилията си за насърчаване на висококачественото развитие на индустрията за рециклирани цветни метали чрез подобряване на системата за доставки, разширяване на използването на рециклирани цветни метали в повече области и укрепване на цифровия преход в сектора.