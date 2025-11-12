КМГ: Филмовият фестивал „Златен петел и 100-те цветя“ стартира в Сямън

Филмовият фестивал „Златен петел и 100-те цветя", включващ 38-ата церемония по връчването на наградите „Златен петел", започна във вторник вечерта в град Сямън, провинция Фудзиен, Източен Китай.

Церемонията по откриването включваше представянето на наградите, както и творчески изпълнения и промотиране на нови филми. Актьорите Хуан Бо и Джоу Дуню ръководиха церемонията по откриването, която представи модерно, минималистично и поетично шоу.

„Докато световната филмова индустрия навлиза в нова цифрова ера, ние, младите режисьори, сме готови да приемем новите технологии. Но също така разбираме, че душата на киното съществува отвъд алгоритмите. Ще продължим да разказваме истории чрез светлина и сянка, да улавяме времето с филми и да предаваме истински емоции", заяви младият режисьор и актьор Дай Мо, пише КМГ.

Тази година се навършват 130 години от създаването на световното кино и 120 години от създаването на китайското кино. По време на фестивала ще се проведат събития като прожекции на филми, академични форуми и конференции, а победителите в тазгодишните награди „Златен петел" ще бъдат обявени на церемонията по връчването на наградите на 15 ноември.