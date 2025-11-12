КМГ: Футбол, роботика и авиация заедно!

Шанхай ще бъде домакин на първото Световно първенство по дрон футбол – спорт, съчетаващ технологии, екипна игра и висока прецизност. Български национален отбор по дрон-футбол за първи път ще участва в първото Световно първенство по този вид спорт в Китай през м.ноември. По този повод, специално за КМГ, разговаряме с мениджъра на първия български национален отбор по този сравнително нов и предизвикателен спорт, съчетаващ в себе си новаторството и новите технологии с играта и състезателния дух - Антон Пулийски. Освен мениджър и състезател в националния отбор по дрон футбол на България, той е председател на Асоциация „Обединено Дрон Общество" и член на клуб „Дрон Екстрийм".

„България вече е сред пионерите на технологичните спортове. С това участие България се нарежда сред първите 18 държави в света, участници в световната надпревара", казва минути преди отпътуването за китайския мегаполис Антон Пулийски. Той е категоричен, че българският национален отбор по дрон футбол ще представи страната с мисията да популяризира иновациите и технологичните спортове сред младите хора.

В. Кажете ни моля какво точно представлява дрон футбола, тъй като този спорт все още не е твърде добре познат и разпространен?

О. Дрон футболът е новаторски екипен спорт, в който специално проектирани дронове, защитени със сферични клетки, се управляват от играчи в реално време. Целта е дронът-„нападател" да премине през вратата на противниковия отбор, докато защитниците се опитват да му попречат. Играта напомня комбинация между футбол, роботика и авиация, като развива ключови умения като работа в екип, концентрация, стратегическо мислене и техническа култура. От иновация към образование

Дрон футболът не е просто зрелищен спорт – той е образователна платформа, която обединява STEM уменията (наука, технологии, инженерство и математика) с игрово преживяване. Управлението на летящи апарати в реално време развива прецизност, логическо мислене и работа в екип, превръщайки състезанието в практическа лаборатория за бъдещи инженери и изследователи. Участието на България в Шанхай е възможност да се стимулира интересът на младите хора към технологиите, иновациите и авиационните професии.

В. Българският национален отбор участва за първи път в световно първенство по този новаторски спорт. Кажете моля какво очаквате и какви са Вашите конкуренти?

О. Българският национален отбор ще представи страната ни в един от най-иновативните и бързоразвиващи се спортове в света, съчетаващ технологии, екипна игра и висока прецизност. Нашият национален отбор ще се състезава в категорията F9A-B (20 см дрон топки), редом до водещи технологични сили като Китай, Турция, Корея, САЩ, Германия, Франция, Япония, Испания, Сингапур и др, а шампионатът ще се проведе под егидата на FAI (Fédération Aéronautique Internationale) – световната организация по въздушни спортове.

По информация от организаторите към момента са регистрирани 305 участници от 18 страни, включващи 201 състезатели, от които 144 (72%) са младежи под 18 години, а 34 (17%) – жени. Тези впечатляващи данни потвърждават, че дрон футболът е спорт на бъдещето, който вдъхновява новото поколение да се развива в областите на науката и технологиите, като същевременно насърчава равнопоставеността и приобщаването.

В. Какво, според Вас е бъдещето на този изключително иновативен спорт в България? Каква е неговата мисия и какви са някои от по-характерни инициативи в на национално ниво?

О. Българският национален отбор по дрон футбол има мисията да популяризира иновациите и технологичните спортове сред младите хора. С подкрепата на Българската федерация по авиомоделизъм, Българския спортен тотализатор и инициативата Drone ARENA, отборът демонстрира, че страстта към науката и спорта могат да се слеят в обща национална кауза. Участието в първото световно първенство е само началото – предстои изграждане на училищни и университетски програми по дрон футбол, както и международни партньорства, които ще развият България като регионален център за иновативни технологични спортове. Като съосновател на Националната инициатива КиберЗНАМ, моята визия е дрон футболът да се превърне не само в състезателна дисциплина, но и в платформа за обучение на младите хора в области като авиация, инженерство, киберсигурност и екипна работа.