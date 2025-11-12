Най-малко трима са загинали, след като лодка с мигранти се преобърна край Крит

Най-малко трима души са загинали, след като лодка с мигранти се преобърна южно от гръцкия остров Крит, предаде ДПА, позовавайки се на гръцката национална телевизия ЕРТ и гръцката брегова охрана.

Общо 56 души са спасени до този момент и търсенето на пътници продължава, предава БТА.

Телевизията публикува вчера видео, заснето от спасители при приближаването им към препълнената лодка в открито море. На него се чуват викове за помощ от хора на борда, след което видеото спира. Малката лодка се е преобърнала малко по-късно, като причините за това все още са неизвестни.

Плавателни съдове на бреговата охрана, хеликоптер на въздушните сили и лодка от Европейската агенция за гранична и брегова охрана "Фронтекс" (Frontex) са участвали в спасителната акция. Спасените са отведени първо на остров Крит и им е оказана първа помощ.

Посочва се, че спасените твърдят, че са отплавали от либийския пристанищен град Тобрук. Според Агенцията на ООН за бежанците от началото на 2025 г. до тази неделя близо 16 000 мигранти са пристигнали на Крит. Според данни на гръцкото Министерство на миграцията това представлява увеличение с 300 процента в сравнение с миналата година.

Гръцкото правителство призовава за по-честно разпределяне на тежестта от бежанците в рамките на Европейския съюз, отбелязва още ДПА.