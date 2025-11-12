23-годишна италианка от сенегалски произход стана вицегубернатор на Тоскана

Само за няколко часа името на Миа Бинту Диоп се превърна в символ на промяната и младостта в италианската политика. 23-годишната общинска съветничка от Ливорно беше назначена за вицегубернатор на регион Тоскана от преизбрания президент Еудженио Джани, лидер на коалицията на лявоцентристките сили.

Той е роден през 1959 г. във Флоренция и е дълги години фактор в тосканската политика. Бивш председател на областния съвет и член на Демократическата партия, той е избран за президент на Тоскана за първи път през 2020 г., а през есента на 2025 г. печели втори мандат с убедителна победа. Джани е известен със своята умерена линия, акцент върху културата и силната си подкрепа за младите поколения.

„Не казвайте, че не залагам на младите" - така той коментира решението си да назначи Диоп за свой заместник, подчертавайки желанието си Тоскана да има „лице, което говори на езика на новото поколение".

Миа Диоп е родена на 3 февруари 2002 г. в Чечина, близо до Ливорно, в семейство на сенегалец и италианка с немски корени. Израснала е в град, който я е научил, както самата казва, „че ангажиментът никога не е индивидуален и че когато се довериш на общността, никога не вървиш сам".

Тя завършва класическа гимназия в Ливорно, където е била представител на учениците в училищния съвет, и още като тийнейджър започва да се занимава с политика в рамките на младежката организация на Демократическата партия.

Преди да стане вицегубернатор Диоп е общинска съветничка в Ливорно, където заема няколко ключови поста-зам.-председател на комисията по устройство на територията, член на комисията по култура, туризъм и спорт, член на комисията за равни възможности и полови различия, участник в специалната комисия „Ливорно – град за младите".

Тя е и член на Националното събрание на Демократическата партия и е участвала в учредителния комитет, който изработи новата политическа идентичност на партията.След сегашното си назначени Диоп написа в социалните мрежи:

„Президентът Еудженио Джани, на когото сърдечно благодаря, ме назначи за вицегубернатор на Тоскана. Когато получих предложението му, в главата ми се зароиха въпроси, но отговорът беше там, откъдето всичко започна -Ливорно. Защото това, което съм, идва оттам."

Тя подчерта, че иска да внесе гласа на своето поколение Z в решенията на регионалното управление: „Днес моето поколение живее между невъзможни наеми, несигурни работни места и трудността да се отделим от родителите си. И аз съм част от това. Затова искам да нося този опит във всяко решение, което взимаме."

Назначението на Диоп съвпада с това на Бернард Дика, 27-годишен политик, който става секретар и връзка между правителството и Регионалния съвет.

„Миа Диоп и Бернард Дика са лицето на една нова Тоскана -динамична, млада и отворена към промяната", заяви Джани, който на 66 г. ръководи региона за втори пореден мандат.

Миа Диоп е дъщеря на Мбайе Диоп, уважаван представител на сенегалската общност в Ливорно, и Лаура Паолини, дългогодишна поддръжничка на левицата. Още 10-годишна държи реч в защита на jus soli - правото на гражданство по рождение, пред лидера Пиер Луиджи Берсани. На 20 г. вече е най-младият член на националното ръководство на Демократическата партия. През 2023 г.попадна в новините заради своя позиция по конфликта в Палестина- епизод, който днес нейните поддръжници наричат „медал за гражданска смелост".

„Да бъда назначена за вицегубернатор на Тоскана на 23 г. означава едно: не е вярно, че младите трябва да чакат реда си. Истината е, че този ред никога не идва, ако не си го вземем сами", коментира Диоп пред медиите.