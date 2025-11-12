Жена е намушкана на гарата в Чикаго, издирват извършителя

Полицията в Чикаго издирва мъж, заподозрян в намушкване на жена на гара. Това се случва само няколко месеца след като украинска бежанка беше убита при подобно нападение в САЩ.

Неидентифицираният заподозрян се е приближил до жена, седяща на пейка на спирката UIC-Halstead CTA Blue Line в квартал Near West Side около 23:14 ч. местно време в събота. След това е извадил нож от раницата си и е намушкал жената в гърдите.

Мъжът избягал от мястото на инцидента. Но е бил заснет от камерите за видеонаблюдение с нож, по който имало кръв в дясната си ръка.

Полицията описва заподозрения като афроамериканец, висок около 180 см и тежащ между 73 и 82 кг. Носил яркорозова шапка, сиво яке с качулка, оранжев суитшърт, светлосини дънки и бели маратонки. Мъжът е носил и сива раница, пише "Дейли мейл".

Междувременно 27-годишната жертва е получила леки наранявания и е била транспортирана до местна болница в добро състояние, според Fox News. Нападението се случва само няколко месеца след като 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцка беше убита в друг влак в Северна Каролина. Тя се качила на влака в Шарлот малко преди 22:00 часа на 22 август, след като приключила смяната си в местна пицария, и се връщала у дома при приятеля си, когато 34-годишният Декарлос Браун-младши я намушкал многократно в шията с джобен нож.