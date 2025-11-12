Британски министър отрече за заговор срещу премиера Стармър

Британският здравен министър Уес Стрийтинг отрече днес да заговорничи за свалянето на премиера Киър Стармър, след като съюзници на Стармър изразиха пред вестници опасения, че се готви свалянето му по-късно този месец, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

През 2024 година Стармър доведе Лейбъристката партия до една от най-големите изборни победи в британската история, но 16 месеца по-късно социологическите проучвания сочат, че позициите ѝ сред избирателите отслабват.

Няколко британски медии се позоваха днес на съюзници на Стармър, според които премиерът би дал отпор на евентуални предизвикателства към лидерството му. Стрийтинг и вътрешната министърка Шабана Махмуд се коментират като негови възможни приемници. Мога категорично да кажа, че тази информация не е вярна, каза Стрийтинг пред радио Би Би Си. "Няма да искам оставката на премиера. Подкрепям премиера. Правя това, откакто той бе избран за водач на Лейбъристката партия", заяви Стрийтинг пред "Скай нюз". Според социологическите проучвания Стармър е един от най-непопулярните британски премиери на всички времена.