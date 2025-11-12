Турски съд освободи кмет, обвинен за връзка с Кюрдската работническа партия и корупция

Съд в Истанбул постанови освобождаването на кмета на истанбулската община Есенюрт Ахмет Йозер, който бе задържан през октомври 2024 г. по обвинения във връзки с Кюрдската работническа партия (ПКК) и корупция, съобщи в. „Милиет", цитиран от БТА.

В постановлението на съда, което бе публикувано вчера се посочва, че Йозер и още петима заподозрени в рамките на разследване за корупция са освободени от затвора, но са им наложени забрана за излизане от страната и мярка за неотклонение "подписка". Същевременно е удължен арестът на 34 други заподозрени по случая, във връзка с който миналия месец Истанбулската главна прокуратура подготви обвинителен акт от над 570 страници. През юли Йозер бе оправдан по обвиненията във връзки с ПКК, а турският съд издаде заповед за освобождаването му, която не бе изпълнена заради обвиненията в корупция, припомня "Милиет".

В обвинителния акт, който Прокуратурата публикува през октомври, се посочват имената на 200 заподозрени, сред които Йозер и още шестима кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), а бизнесменът Азиз Ихсан Акташ е обвинен в ръководене на престъпна организация, за която се твърди, че е подкупвала общински служители, за да си осигури доходоносни обществени поръчки. Прокурорите искат между 270 и 704 години за Акташ, между 159 и 415 години затвор и налагане на глоби от 5 до 10 милиона турски лири (102 500 до 205 000 евро) за кмета на истанбулската община Бешикташ Ръза Акполат, както и присъди от три до 18 години за останалите заподозрени, сред които са Йозер, кметът на град Адана Зейдан Каралар, кметът на град Адъяман Абдурахман Тутдере, кметът на истанбулската община Авджилар Утку Джанер Чайкара, кметът на община Джейхан (окръг Адана) Кадир Айдар и кметът на община Сейхан (окръг Адана) Оя Текин.