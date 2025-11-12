Израел отвори граничен пункт за камиони с хуманитарна помощ за Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израел отвори отново граничния контролно-пропускателен пункт "Зиким" за преминаване на камиони с хуманитарна помощ за Газа, съобщи КОГАТ, административен орган към израелското Министерство на отбраната, отговарящ за хуманитарната подкрепа за палестинците, предаде Ройтерс.

В официално съобщение от службата посочват, че мярката се предприема "в съответствие с политическите директиви".

"Помощта ще бъде разпределена от ООН и международните организации след щателна проверка от страна на граничната охрана", допълни КОГАТ.

Хуманитарните служби на ООН призовават да бъдат отворени отново за доставка на помощи всички гранични пунктове за влизане в северната част на палестинския анклав, особено сега, при положение че от миналия месец е в сила споразумение за прекратяване на огъня.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) съобщи, че граничният пункт е бил затворен на 12 септември и оттогава не е преминала нито една пратка с помощ на хуманитарна организация. Израел тогава не коментира причините за затварянето, пише БТА.

Въпреки всичко през това време до Северна Газа успя да стигне известно количество продукти от първа необходимост, като това стана през Южна Газа, но тази подкрепа се оказа недостатъчна и миналия месец международна мониторингова организация официално обяви, че населението в северната част на град Газа и околността гладува.